Choque de Dos Locomotoras en Nuevo Laredo Deja una Persona Lesionada

Personal de la Guardia Estatal brindó seguridad perimetral tras registrarse un choque entre dos locomotoras en la zona de vías férreas. A su arribo, los elementos localizaron dos máquinas ferroviarias colisionadas de frente.

El accidente dejó a una persona lesionada. En el lugar ya se encontraba personal de Protección Civil y Bomberos, quienes brindaban atención prehospitalaria al lesionado, quien presentaba una contusión en la extremidad inferior izquierda.

Una Persona Lesionada Luego de Choque de Locomotoras en Nuevo Laredo. Foto: SSP Tamaulipas

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Persona Lesionada en Choque de Locomotoras fue Trasladado a un Hospital

Posteriormente, fue trasladado a un hospital del IMSS para su valoración médica. El percance se habría originado por una falla en la comunicación por radiofrecuencia durante maniobras de cambio de vía, lo que derivó en el impacto entre ambas locomotoras.

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