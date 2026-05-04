Choque de Dos Locomotoras en Nuevo Laredo Deja una Persona Lesionada
N+
Un choque entre dos locomotoras se registró en la zona de vías férreas de Nuevo Laredo, dejando como saldo una persona lesionada.
COMPARTE:
Personal de la Guardia Estatal brindó seguridad perimetral tras registrarse un choque entre dos locomotoras en la zona de vías férreas. A su arribo, los elementos localizaron dos máquinas ferroviarias colisionadas de frente.
El accidente dejó a una persona lesionada. En el lugar ya se encontraba personal de Protección Civil y Bomberos, quienes brindaban atención prehospitalaria al lesionado, quien presentaba una contusión en la extremidad inferior izquierda.
Noticia Relacionada: Choque de Trenes Provoca Descarrilamiento y Deja Un Herido en Nuevo Laredo, Tamaulipas
Persona Lesionada en Choque de Locomotoras fue Trasladado a un Hospital
Posteriormente, fue trasladado a un hospital del IMSS para su valoración médica. El percance se habría originado por una falla en la comunicación por radiofrecuencia durante maniobras de cambio de vía, lo que derivó en el impacto entre ambas locomotoras.
Historias Recomendadas: