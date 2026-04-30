Cierran Carretera Rumbo Nuevo Juan Capitán-El Chihue por Derrame de Combustible
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La carretera Rumbo Nuevo en Tamaulipas fue cerrada en ambos sentidos tras un derrame de combustible por un accidente con una pipa.
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La circulación se encuentra completamente cerrada en ambos sentidos de la Carretera Estatal 126 Rumbo Nuevo, en el tramo Juan Capitán–El Chihue, debido a un derrame de combustible tras un accidente vehicular.
El percance, en el que estuvo involucrada una pipa, ocurrió a la altura del kilómetro 30, cerca de la caseta, lo que generó riesgos para los automovilistas que transitan por la zona.
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Cierran Carretera en Tamaulipas por Derrame de Combustible
Elementos de la Dirección de Tránsito Estatal mantienen presencia en el lugar para resguardar el área y prevenir incidentes, mientras se realizan las maniobras correspondientes.
Autoridades exhortan a los conductores a tomar rutas alternas y extremar precauciones.
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