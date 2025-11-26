Cierran Puerto de Matamoros y Tampico por Rachas de Viento Provocadas Frente Frío 16

La Secretaría de Marina informó el cierre a la navegación en diversos puertos del Golfo de México y Mar Caribe debido a las condiciones meteorológicas adversas que se presentan en la región.

De acuerdo con el aviso oficial, se determinó restringir las operaciones tanto para embarcaciones mayores como menores, con el fin de prevenir incidentes y garantizar la seguridad marítima.

⚠️@SEMAR_mx informa cierre de puertos debido a fenómenos meteorológicos:



🌊Golfo de México y Mar Caribe🌊



🚢 - Embarcaciones mayores:

•Tamaulipas: Tampico, Altamira y Matamoros.



⛵ - Embarcaciones menores:

•Tamaulipas: Tampico, Altamira, La Pesca y Matamoros.

•Veracruz:… pic.twitter.com/3RHMWn8vjY — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) November 26, 2025

Puertos Cerrados a Embarcaciones Mayores

Tamaulipas: Tampico, Altamira y Matamoros.

Puertos Cerrados a Embarcaciones Menores

Tamaulipas: Tampico, Altamira, La Pesca y Matamoros.

Tampico, Altamira, La Pesca y Matamoros. Veracruz: Alvarado, Tecolutla, Tamiahua y Nautla.

La SEMAR exhortó a la población y a los sectores marítimo y portuario a mantenerse informados y extremar precauciones, especialmente quienes realizan actividades de navegación, pesca, turismo, deporte y labores ribereñas o de playa.

Asimismo, pidió atender los reportes meteorológicos oficiales y seguir las indicaciones de Capitanías de Puerto para evitar riesgos derivados del mal tiempo.

Protección Civil llamó a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales y tomar precauciones ante las ráfagas de viento, como asegurar objetos sueltos en patios o azoteas, extremar cuidado al conducir y evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura.

En zonas urbanas y comerciales se sugiere revisar la estabilidad de anuncios, lonas y estructuras expuestas al viento.

