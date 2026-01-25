Cierran el Puerto de Tampico por Fuerte Viento Provocado por Ingreso del Frente Frío 30

Debido al ingreso del sistema frontal número 30, que generará un evento de norte fuerte en la región. La Capitanía de Puerto Regional de Tampico informó el cierre del puerto a la navegación marítima para embarcaciones mayores a 500 UAB, a partir de las 8:00 de la mañana de este domingo 25 de enero.

De acuerdo con el aviso, durante el transcurso del día se prevé un incremento gradual en la intensidad del viento, con rachas de 25 a 30 nudos y picos de hasta 40 nudos, además de oleaje elevado de entre 8 y 10 pies.

La autoridad marítima señaló que estas medidas se implementan de manera preventiva con el objetivo de salvaguardar la vida humana en el mar, proteger los bienes y evitar posibles riesgos.

Finalmente, se exhortó a la comunidad marítima a mantenerse atenta a los próximos avisos y recomendaciones emitidos por la Capitanía de Puerto.

El ingreso del frente frío número 30 provocó el cierre del puerto de Tampico

Turistas Visitan Playa Miramar a Pesar de Frente Frío 30

A pesar de las inclemencias del clima por el ingreso del frente frío 30, se registra la presencia de algunos turistas y pescadores en playa Miramar. No obstante, ante el riesgo que representa el fuerte oleaje, las escolleras fueron cerradas, debido a que las olas impactan con intensidad contra las rocas y provocan el ingreso del agua hacia la zona peatonal.

El cierre aplica únicamente para turistas, mientras que el acceso para pescadores se mantiene de manera limitada, permitiéndoles avanzar solo hasta aproximadamente un kilómetro de escolleras, zona donde el oleaje no impacta con tanta fuerza.

Asimismo, la playa se encuentra bajo bandera negra, señalización que indica cierre total. En el lugar permanecen elementos de Protección Civil, quienes realizan labores de vigilancia para impedir el ingreso de personas y así prevenir accidentes.



