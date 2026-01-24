Matamoros Despide a Tres Bomberos Caídos con Caravana y Último Pase de Lista

La ciudad de Matamoros se unió en un emotivo adiós a tres valientes bomberos que perdieron la vida en el cumplimiento de su deber. Dando el último adiós con una caravana que recorrió las principales avenidas de la ciudad, seguida de un pase de lista en la estación de bomberos, donde se rindió homenaje a los tres héroes.

Nota Relacionada: Familiares Despiden a los Tres Bomberos que Murieron Durante Incendio Maquiladora en Matamoros

Toman Último Pase de Lista Bomberos Fallecidos en Matamoros

Autoridades municipales y estatales de protección civil de Tamaulipas estuvieron presentes; así mismo, con respeto y solidaridad, ciudadanos, amigos y compañeros asistieron a la estación de bomberos para despedirse de los tres elementos; algunos otros habitantes salieron a las calles para mostrar el apoyo y condolencias.

El bombero primero Carlos Emmanuel Hernández, de 18 años, y el capitán instructor Ángel Gustavo Acuña, de 20 años, fueron cremados, mientras que el comandante Osvaldo Xavier Cedillo, de 51 años, fue sepultado en el Panteón Nuevo.

Matamoros despidió a tres elementos valientes, entregados y comprometidos con su trabajo.

Historias Recomendadas: