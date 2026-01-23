Familiares Despiden a los Tres Bomberos que Murieron Durante Incendio Maquiladora en Matamoros

Familiares, amigos y compañeros se reunieron para despedir a los tres bomberos que perdieron la vida mientras sofocaban un incendio en una maquiladora en Matamoros.

Realizan Velorio en Honor a los Tres Bomberos Fallecidos en Incendio de Maquiladora en Matamoros

Los tres héroes, identificados como Carlos Hernández, Ángel Acuña y Osvaldo Cedillo, fueron recordados por su valentía y dedicación a su trabajo.

Unidades de Emergencia Acuden a Velorio de Bomberos en Matamoros

Diferentes unidades de emergencia, incluyendo bomberos, policías y paramédicos, acudieron al velorio para rendir homenaje a los caídos.

Su muerte ha conmocionado a la comunidad de Matamoros y ha generado un llamado a la reflexión sobre la importancia de la seguridad y el apoyo a los cuerpos de emergencia.

