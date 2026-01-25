Activan Refugios Temporales en Tamaulipas por Bajas Temperaturas ¿Dónde se Localizan?

Ante el pronóstico de descenso significativo en las temperaturas por la presencia de una tormenta invernal, la Coordinación Estatal de Protección Civil de Tamaulipas activó refugios temporales en distintos municipios de la entidad, con el objetivo de brindar resguardo y atención a la población más vulnerable.

❄️🏠 UBICA LOS REFUGIOS TEMPORALES 🏠❄️



Ante los descensos de temperatura, es importante saber a dónde acudir para resguardarte del frío.



🔎 Consulta el mapa y localiza el refugio temporal más cercano

— Protección Civil Tamaulipas (@PCTamaulipas) January 25, 2026

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a ubicar con anticipación el refugio temporal más cercano, priorizando la protección de niñas, niños, personas adultas mayores y personas en situación de vulnerabilidad. Asimismo, se recomienda acudir con abrigo y documentos personales, en la medida de lo posible, y mantenerse atentos únicamente a la información y avisos oficiales.

Para facilitar el acceso a estos espacios, Protección Civil puso a disposición un mapa interactivo donde se puede consultar la ubicación de los refugios temporales habilitados en todo el estado.

Reynosa activa albergue temporal por bajas temperaturas

En Reynosa, la Coordinación de Protección Civil y Bomberos informó la activación de un albergue temporal como medida preventiva ante las bajas temperaturas, e hizo un llamado a la población para reportar a personas en situación vulnerable que requieran apoyo inmediato.

Las autoridades reiteraron que la colaboración ciudadana es fundamental para brindar una atención oportuna, especialmente durante las noches y madrugadas, cuando el frío puede representar un riesgo mayor.

Líneas de atención disponibles:

Protección Civil de Reynosa continuará con los recorridos de supervisión y vigilancia para salvaguardar a la población durante esta contingencia climática.

