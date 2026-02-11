Habrá Cierre de Calles en Cd. Madero por Coronación del Carnaval Conurbado 2026 ¿Cuáles Serán?

Autoridades de Tamaulipas informaron que con motivo de la coronación del Carnaval Conurbado 2026 se implementarán cierres parciales de calles este jueves 12 de febrero en la zona centro de Ciudad Madero. La medida se aplicará en distintos horarios y vialidades específicas, con el propósito de facilitar la realización del evento y resguardar a quienes asistan a uno de los actos programados dentro de las celebraciones.

De acuerdo con la información oficial, los cierres viales comenzarán desde la mañana y se extenderán durante la tarde en diferentes puntos del primer cuadro de la ciudad. La disposición contempla restricciones temporales a la circulación vehicular en calles clave del centro, por lo que se prevé afectación en el flujo habitual del tránsito en esa área.

¿Cuáles calles se verán afectadas por la coronación del Carnaval Conurbado 2026?

Las autoridades señalaron que estas acciones forman parte del operativo logístico implementado para el desarrollo de la coronación, actividad considerada dentro del programa del Carnaval Conurbado 2026. El objetivo es garantizar condiciones de seguridad para asistentes y participantes, así como permitir la instalación y operación del evento en el espacio público designado.

Se detalló que las vialidades que permanecerán cerradas por la coronación son las siguientes:

Calle Sarabia, entre Allende y Obregón, cerrada a partir de las 8:00 de la mañana

Avenida Álvaro Obregón, entre Allende y 1 de Mayo, a partir de las 3:00 de la tarde

Calle Carranza, entre Allende y Obregón, también desde las 3:00 de la tarde

Pidieron a la ciudadanía tomar rutas alternas para evitar contratiempos.

Ante esta situación, se exhortó a la ciudadanía a tomar precauciones y anticipar sus traslados, especialmente a quienes transitan habitualmente por la zona centro de Ciudad Madero. También se recomendó utilizar rutas alternas para evitar contratiempos durante las horas en que permanecerán cerradas las vialidades mencionadas.

La implementación de estos cierres viales será temporal y se mantendrá únicamente durante el desarrollo del evento programado para el jueves 12 de febrero. Mientras tanto, se espera que la circulación en el resto de la ciudad continúe de manera habitual, con ajustes en el primer cuadro debido a las restricciones.

