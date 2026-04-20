¿Cómo Estará el Clima Hoy Lunes 20 Abril 2026 en Tamaulipas? Prevén Probabilidad de Lluvias

La llegada del frente frío número 45 durante el fin de semana generó un cambio en las condiciones climatológicas en gran parte de Tamaulipas, con presencia de lluvia, viento moderado y un descenso en la temperatura.

Para hoy lunes 20 de abril de 2026, se prevé una probabilidad de lluvia del 50%, acompañada de viento con velocidades de entre 10 y 16 kilómetros por hora. Desde el día de ayer se ha registrado una llovizna constante, conocida como “chipi chipi”, condición que podría mantenerse durante el día.

Clima Hoy en Tamaulipas: Pronóstico del Lunes 20 de Abril de 2026 con Irma Aranda

Temperaturas Hoy Lunes en Tamaulipas

En la zona norte, municipios como Nuevo Laredo presentan temperaturas cercanas a los 13 grados, con máximas de hasta 18 grados y un 40% de probabilidad de precipitaciones. En Reynosa, el termómetro marca alrededor de 15 grados por la mañana, con máximas de hasta 23 grados y condiciones similares de lluvia ligera.

Para los próximos días, se espera un aumento gradual en las temperaturas. Entre martes y jueves, las máximas oscilarán entre los 27 y 30 grados en la región norte, aunque se mantiene una probabilidad de lluvia cercana al 40%.

En otras zonas del estado, como Ciudad Mante, se reportan temperaturas de 18 grados con máximas de hasta 29, y condiciones de cielo variable sin probabilidad de lluvia. Mientras tanto, en Tampico el ambiente se mantiene más cálido, con temperaturas de 21 grados por la mañana y máximas de hasta 27, incrementando a 29 y 30 grados en los siguientes días con ligeras probabilidades de precipitación.

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