Clima en Reynosa Hoy 26 Noviembre 2025: Habrá Lluvias y Tormentas por Ingreso Frente Frío 16
N+ Tamaulipas
Reynosa amaneció con lluvia y ambiente fresco, pero el pronóstico indica posible actividad eléctrica y lluvias fuertes durante la tarde.
La ciudad de Reynosa registra condiciones de inestabilidad climatológica este miércoles, con presencia de lluvia ligera y ambiente fresco que podría intensificarse conforme avance el día.
De acuerdo con el pronóstico del tiempo más reciente:
- Actualmente: Se reporta cielo nublado, temperatura de 23 °C (74 °F) y lluvia ligera en distintos sectores de la ciudad.
- Tormentas eléctricas: Existe posibilidad de actividad eléctrica, por lo que se recomienda precaución al conducir y evitar zonas propensas a encharcamientos.
- Por la tarde: Se espera una alternancia entre cielo nublado y lluvias fuertes, manteniendo temperaturas entre 22 y 23 °C.
- Durante la noche: El cielo permanecerá mayormente nublado, con nubosidad intermitente y temperaturas que descenderán a 18-19 °C.
Las autoridades piden a la ciudadanía mantenerse informada y tomar precauciones ante los cambios bruscos en el clima.
