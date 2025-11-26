Clima en Reynosa Hoy 26 Noviembre 2025: Habrá Lluvias y Tormentas por Ingreso Frente Frío 16

La ciudad de Reynosa registra condiciones de inestabilidad climatológica este miércoles, con presencia de lluvia ligera y ambiente fresco que podría intensificarse conforme avance el día.

Pronóstico del Tiempo en Tamaulipas | Miércoles 26 de Noviembre de 2025

De acuerdo con el pronóstico del tiempo más reciente:

Actualmente: Se reporta cielo nublado, temperatura de 23 °C (74 °F) y lluvia ligera en distintos sectores de la ciudad.

Se reporta cielo nublado, temperatura de y en distintos sectores de la ciudad. Tormentas eléctricas: Existe posibilidad de actividad eléctrica , por lo que se recomienda precaución al conducir y evitar zonas propensas a encharcamientos.

Existe , por lo que se recomienda precaución al conducir y evitar zonas propensas a encharcamientos. Por la tarde: Se espera una alternancia entre cielo nublado y lluvias fuertes , manteniendo temperaturas entre 22 y 23 °C .

Se espera una alternancia entre cielo nublado y , manteniendo temperaturas entre . Durante la noche: El cielo permanecerá mayormente nublado, con nubosidad intermitente y temperaturas que descenderán a 18-19 °C.

Noticia Relacionada: Cartelera de Feria Río Bravo 2025: Fechas de los Conciertos de Gloria Trevi y Gabito Ballesteros

Las autoridades piden a la ciudadanía mantenerse informada y tomar precauciones ante los cambios bruscos en el clima.

Historias Recomendadas: