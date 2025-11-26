Inicio Tamaulipas Clima en Reynosa Hoy 26 Noviembre 2025: Habrá Lluvias y Tormentas por Ingreso Frente Frío 16

Clima en Reynosa Hoy 26 Noviembre 2025: Habrá Lluvias y Tormentas por Ingreso Frente Frío 16

N+ Tamaulipas

Reynosa amaneció con lluvia y ambiente fresco, pero el pronóstico indica posible actividad eléctrica y lluvias fuertes durante la tarde.

Lluvias Intensas por el Ingreso del Frente Frío 16 en Reynosa

Lluvias Intensas por el Ingreso del Frente Frío 16 en Reynosa. Foto: N+

La ciudad de Reynosa registra condiciones de inestabilidad climatológica este miércoles, con presencia de lluvia ligera y ambiente fresco que podría intensificarse conforme avance el día.

Pronóstico del Tiempo en Tamaulipas | Miércoles 26 de Noviembre de 2025

De acuerdo con el pronóstico del tiempo más reciente:

  • Actualmente: Se reporta cielo nublado, temperatura de 23 °C (74 °F) y lluvia ligera en distintos sectores de la ciudad.
  • Tormentas eléctricas: Existe posibilidad de actividad eléctrica, por lo que se recomienda precaución al conducir y evitar zonas propensas a encharcamientos.
  • Por la tarde: Se espera una alternancia entre cielo nublado y lluvias fuertes, manteniendo temperaturas entre 22 y 23 °C.
  • Durante la noche: El cielo permanecerá mayormente nublado, con nubosidad intermitente y temperaturas que descenderán a 18-19 °C.

Las autoridades piden a la ciudadanía mantenerse informada y tomar precauciones ante los cambios bruscos en el clima.

