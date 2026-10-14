Prevén Lluvias y Descenso de Temperatura en Estos Municipios de Tamaulipas por Frente Frío 2

El ingreso de una nueva masa de aire frío podría modificar las condiciones del tiempo en Tamaulipas durante los próximos días, con posibilidad de lluvias, fuertes rachas de viento y un descenso de temperatura más notorio entre el viernes y el sábado.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, el nuevo ingreso de aire frío favorecería un evento de 'Norte' con vientos intensos en algunas zonas del estado. Las temperaturas mínimas podrían ubicarse entre los 15 y 19 grados Celsius, aunque el pronóstico todavía está sujeto a cambios conforme se acerque el fenómeno.

Por el momento, no se prevé un episodio de frío intenso o extraordinario; sin embargo, las condiciones podrían ajustarse en los próximos días, por lo que se mantiene bajo vigilancia la evolución del sistema.

¿Cómo Estará el Clima en Tamaulipas Hoy?

Antes del ingreso de aire frío, este miércoles se espera una tarde calurosa y bochornosa en Tamaulipas, con sensaciones térmicas que podrían superar los 40 grados en algunos sectores.

También se pronostica un evento de 'Surada', con ráfagas de viento de entre 45 y 65 kilómetros por hora. En cuanto a las lluvias, podrían presentarse precipitaciones aisladas en algunas zonas del norte, la región cañera y el sur del estado.

Las condiciones previstas para este miércoles contrastarán con el ambiente más fresco que podría establecerse durante el fin de semana, si se confirma el ingreso de aire frío.