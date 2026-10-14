Pronóstico del tiempo

Prevén Lluvias y Descenso de Temperatura en Estos Municipios de Tamaulipas por Frente Frío 2

Las temperaturas mínimas podrían ubicarse entre los 15 y 19 grados Celsius, aunque el pronóstico todavía está sujeto a cambios

Prevén Lluvias y Descenso de Temperatura en Estos Municipios de Tamaulipas por Frente Frío 2Prevén Lluvias y Descenso de Temperatura en Estos Municipios de Tamaulipas por Frente Frío 2. Foto: Cuartoscuro

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Tamaulipas se prepara para un evento de 'Norte' con el Frente Frío 2. Lluvias y temperaturas entre 15 y 19°C se esperan. Mantente informado sobre el clima.

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