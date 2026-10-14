¿Lluvias Fuertes Mañana en CDMX? Pronóstico del Clima por Hora para el Jueves 15 de Octubre
La Comisión Nacional del Agua brinda detalles de las condiciones meteorológicas previstas para la capital mexicana
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¡Toma precauciones! Mañana jueves 15 de octubre, la Ciudad de México (CDMX) podría enfrentar otro día con clima adverso marcado por lluvias y hasta descargas eléctricas, de acuerdo con las previsiones de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Por ello, en N+ te presentamos los detalles del pronóstico del tiempo, para que sepas si habrá precipitaciones en la mañana, tarde o noche.
La Conagua, a través de su Servicio Meteorológico Nacional (SMN), advirtió que un canal de baja presión en el interior del país e inestabilidad en niveles altos de la atmósfera ocasionarán lluvias en el Valle de México y la Megalópolis, incluida la CDMX.
Los canales de baja presión son zonas alargadas de baja presión atmosférica que se extienden sobre una región y favorecen la formación de nubes, lluvias y tormentas eléctricas.
En primera instancia, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil capitalina compartió detalles del pronóstico del tiempo por hora, de las 00:00 a las 09:00 horas del jueves.
En ese periodo descartó lluvias y previó ambiente medio nublado.
Mientras que el SMN detalló que mañana en la mañana se prevé en la capital mexicana cielo medio nublado, ambiente fresco y bancos de niebla en zonas altas.
Durante la tarde, ambiente cálido, cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 horas), las cuales “podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo”.
Además, previó temperatura mínima de 13 a 15 grados y una máxima de 24 a 26 grados centígrados. Así como viento del norte de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.
A través de una infografía, la Conagua brindó más detalles del pronóstico del tiempo del jueves:
Mañana: Temperatura entre 13 y 15 grados; cielo medio nublado y vientos de 10 kilómetros por hora (km/h).
Tarde: Temperatura entre 24 y 26 grados; 60% de probabilidad de lluvias fuertes y rachas de viento de 40 km/h.
Noche: Temperatura entre 17 y 19 grados; 40% de probabilidad de chubascos y vientos de 10 km/h.
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Ante la temporada de lluvias, la SGIRPC pidió atender recomendaciones como: retirar la basura de las coladeras del interior y exterior de los hogares; cerrar puertas y ventanas; no cruzar calles o avenidas con corrientes de agua, así como usar paraguas o impermeables en caso de salir de casa.
De igual manera, aconsejó tener siempre a la mano una lámpara, radio portátil y pilas suficientes; no arrojar desperdicios en ríos y barrancas, ya que azolvan el drenaje; barrer el techo de casa para que no se acumule basura y hojarasca; y manejar con extrema precaución y encender las luces.
Mientras que la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) aconsejó guardar y proteger documentos personales (actas de nacimiento, escrituras, derechos agrarios, cartillas, entre otros) en bolsas de plástico o micas protectoras, o digitalizarlos y guardarlos en una memoria USB.
SPB