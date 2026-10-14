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Seguirán las Lluvias en el Occidente del País Debido al Huracán Simon

En el océano Pacífico, se espera que el ciclón tropical Trudy continuará fortaleciéndose al sur de Oaxaca y Guerrero

Policías ayudaron a habitantes en Los Cabos ante las lluvias e inundaciones provocadas por RachelPolicías ayudaron a habitantes en Los Cabos ante las lluvias e inundaciones provocadas por Rachel. Foto: Facebook | seguridadpublicadeloscabos

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