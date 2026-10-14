Seguirán las Lluvias en el Occidente del País Debido al Huracán Simon

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé para este miércoles que el huracán Simon se mantendrá cercano a las costas de Jalisco y Nayarit, lo que ocasionará lluvias puntuales fuertes sobre los estados del occidente del país.

Por su parte, el ciclón tropical Trudy continuará fortaleciéndose al sur de las costas de Oaxaca y Guerrero, donde originará lluvias puntuales muy fuertes sobre el sur y sureste mexicano.

Cabe destacar que el huracán Simon tomó fuerza y ahora es categoría 2, además, modificó su trayectoria y de acuerdo con el pronóstico del SMN podría entrar como tormenta tropical en la península de Baja California.

Mientras que una circulación ciclónica de niveles altos y un canal de baja presión ocasionarán lluvias puntuales fuertes sobre Veracruz, Tabasco y Chiapas, así como chubascos en la Península de Yucatán.

El frente frío 2 sobre los estados del norte del país, en interacción con una vaguada en altura, la corriente en chorro subtropical y un canal de baja presión, ocasionará lluvias puntuales muy fuertes sobre dichas entidades.

Además, otro canal de baja presión en el centro del país, propiciará chubascos y lluvias puntuales fuertes en dicha región.

Este martes, se esperan lluvias de distintas intensidades en gran parte del territorio nacional:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Coahuila (norte y oeste), Chihuahua (este y sur), Durango (norte, oeste y sur), Estado de México (oeste y suroeste), Guerrero (este y sur) y Oaxaca (norte, oeste y sur).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Zacatecas (sur y oeste), Jalisco (norte, centro y sur), Guanajuato (oeste), Michoacán (oeste, norte y este), Colima, Ciudad de México, Morelos, Tamaulipas, Veracruz (sur), Tabasco y Chiapas (centro y sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California y Sonora.

A pesar del refrescamiento de las temperaturas, en algunas entidades alcanzarán los 40 °C

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Coahuila (este y sur), Nuevo León, Tamaulipas, Campeche y Yucatán.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, San Luis Potosí, Veracruz, Puebla (suroeste) y Tabasco.

Mientras que en el Valle de México, se esperan lluvias puntuales muy fuertes en el Estado de México (oeste y suroeste) así como lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo.

Con información de Conagua

ICM