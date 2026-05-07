Cocodrilo Ataca a Perro al Interior de Canal de la Colonia Borreguera en Tampico

Un nuevo ataque de cocodrilo volvió a encender la preocupación entre habitantes de la colonia Borreguera, en Tampico, luego de que un perro fuera atacado por uno de estos reptiles en un canal cercano al cementerio de dicho sector.

El hecho fue captado por vecinos de la zona, quienes señalaron que este tipo de incidentes se ha vuelto constante debido a la presencia de cocodrilos de gran tamaño que habitualmente son vistos en el canal.

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De acuerdo con los residentes, varios perros han perdido la vida en los márgenes del afluente tras ser sorprendidos por los reptiles, situación que mantiene en alerta a quienes viven cerca del lugar y a personas que transitan por el área.

Además de las mascotas, los mapaches también se han convertido en presa de los cocodrilos, pues vecinos aseguran que frecuentemente encuentran restos de estos animales en las orillas del canal.

Mascota es Atacada por Cocodrilo en la Borreguera. Foto: N+

Localizan Cocodrilo sin Vida en Laguna del Carpintero

Mediante un reporte del C4, Bomberos del municipio de Tampico tuvieron conocimiento de un cocodrilo que no tenía movilidad en la laguna del Carpintero. De acuerdo al comandante de Bomberos Municipal, Héctor Guzmán Curiel, al llegar se percataron de que el cocodrilo ya no contaba con signos vitales y destacó que la especie se observó juvenil de aproximadamente un metro y diez centímetros.

El cuerpo de Bomberos menciona que es el primer caso de muerte de cocodrilo por aparente ataque por otro reptil; sin embargo, se hace la recomendación de no acercarse a los cocodrilos en cualquier temporada, al ser una especie territorial y sumamente protegida en la zona.

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