Colectivo de Búsqueda en Reynosa Coloca Pino de Navidad con Fotografías de Desaparecidos
N+ Tamaulipas
El Colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas realizó una marcha en Reynosa para instalar un pino de navidad con fotografías de desaparecidos.
El colectivo de búsqueda en Reynosa 'Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas' realizó una marcha esta mañana de martes 23 de diciembre de 2025 con destino a la plaza Benito Juárez para la instalación de un pino de Navidad con fotografías de personas desaparecidas en la entidad.
Información en Desarrollo.
