Colectivo de Búsqueda en Reynosa Coloca Pino de Navidad con Fotografías de Desaparecidos

El colectivo de búsqueda en Reynosa 'Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas' realizó una marcha esta mañana de martes 23 de diciembre de 2025 con destino a la plaza Benito Juárez para la instalación de un pino de Navidad con fotografías de personas desaparecidas en la entidad.

Colectivo Instala Pino de Navidad en Plaza Principal de Reynosa. Foto: Desaparecidos en Tamaulipas Colectivo Amor

Noticia Relacionada: CBP Aclara Rumores por Revisión Biométrica en Puentes Internacionales

Información en Desarrollo.

Historias Recomendadas: