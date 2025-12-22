Alertan Sobre Alta Contaminación: Esta Playa de Tamaulipas Es Declarada No Apta para Turistas

La playa Barra del Tordo, ubicada en el municipio de Aldama, en Tamaulipas, fue declarada no apta para uso recreativo, luego de que se detectaran niveles elevados de contaminación bacteriológica en el agua de mar.

Noticia Relacionada: Protección Civil Tamaulipas Clausura Área de Planta Química en Matamoros Luego de Explosión

De acuerdo con el Tercer Monitoreo 2025 de la Calidad del Agua de Mar, realizado de manera conjunta por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), los resultados del muestreo revelaron que el agua de esta playa supera los límites permitidos de enterococos, parámetro establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La presencia de esta bacteria representa un riesgo para la salud, ya que puede provocar infecciones gastrointestinales, dérmicas y respiratorias en quienes tengan contacto con el agua contaminada.

Playa Barra del Tordo en Tamaulipas con Alta Contaminación

Barra del Tordo se suma a otras cinco playas del país que actualmente se encuentran en esta condición, situación que se presenta previo al periodo vacacional, cuando se incrementa la afluencia de visitantes a los destinos turísticos.

A nivel nacional, las autoridades informaron que el 98 por ciento de las playas monitoreadas resultaron aptas para uso recreativo. En el caso de las playas contaminadas, se indicó que ya se implementan acciones de saneamiento, además de recomendar a la población evitar el contacto con el agua hasta que se emita un nuevo aviso oficial.

Historias Recomendadas: