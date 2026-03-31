Colectivo Desaparecidos en Tamaulipas Inicia Búsquedas en Matamoros; Hallan Prendas

El colectivo Desaparecidos Tamaulipas "De Pie Hasta Encontrarlos" inició esta semana jornadas de búsqueda en el municipio de Heroica Matamoros, con el acompañamiento de personal de la Fiscalía General de Justicia, la Guardia Estatal y la Guardia Nacional, quienes brindaron apoyo durante los recorridos de prospección y reconocimiento.

Como parte de esta primera intervención en territorio matamorense, las integrantes del colectivo acudieron inicialmente a las instalaciones de la Fiscalía, donde colocaron fichas de búsqueda y boletines oficiales para reforzar la visibilidad de los casos de personas desaparecidas.

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Colectivo en Matamoros Realiza Búsqueda Acompañados de Autoridades

Posteriormente, se trasladaron a áreas consideradas de riesgo, donde realizaron labores de rastreo en campo. De acuerdo con el colectivo, tras concluir el tiempo de acompañamiento por parte de las corporaciones de seguridad, las búsquedas continuaron por cuenta propia, extendiendo los recorridos en distintas zonas.

Durante la jornada fueron localizadas diversas prendas de vestir, entre ellas chaquetas y tenis, dispersas en el terreno; sin embargo, no se reportó el hallazgo de restos humanos. El colectivo indicó que estos indicios podrían representar elementos relevantes que deberán ser considerados en el desarrollo de las investigaciones correspondientes.

Colectivo de Búsqueda en Matamoros, Tamaulipas. Foto: colectivo Desaparecidos Tamaulipas "De Pie Hasta Encontrarlos"

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