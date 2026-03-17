Reportan Hallazgo de Presuntos Restos Óseos en Libramiento de Reynosa, Tamaulipas

Autoridades de seguridad en la entidad atendieron el reporte del colectivo Desaparecidos en Tamaulipas Colectivo Amor sobre el hallazgo de posibles restos óseos en el libramiento de Reynosa, a la altura de la colonia Actrices Mexicanas.

Al lugar acudieron elementos de la Guardia Estatal y personal especializado, quienes ya realizan las diligencias y el procesamiento del sitio conforme a los protocolos correspondientes para determinar la naturaleza de los restos.

#VoceríaInforma



Autoridades atienden el reporte sobre el hallazgo de posibles restos óseos en el Libramiento de Reynosa a la altura de la colonia Actrices Mexicanas, en el municipio de #Reynosa.



Elementos de seguridad y personal especializado se encuentran en el área, llevando… pic.twitter.com/PgQ7QNiGen — Vocería de Seguridad Tamaulipas (@VoceriaSegTamps) March 17, 2026

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La zona permanece acordonada mientras continúan las labores periciales. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente la identidad ni el origen de los restos localizados.

Colectivo Realiza Hallazgo de Restos Óseos en Reynosa. Foto: N+

Información en desarrollo.

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