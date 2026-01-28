¿Continuará el Frío? Así Estará el Clima Hoy Miércoles 28 de Enero 2026 en Tamaulipas

El clima frío continuará predominando el resto de la semana en gran parte de Tamaulipas, influenciado por las condiciones invernales que también afectan al Valle del Sur de Texas, donde se han registrado temperaturas máximas de 48 °F y valores que oscilarán entre los 43 y 48 °F en los próximos días.

Para el viernes 30 de enero de 2026, se prevé el ingreso de una nueva banda frontal que mantendrá un ambiente muy frío durante el fin de semana, sin probabilidad de lluvias.

Clima Hoy en Tamaulipas: Pronóstico del Miércoles 28 de Enero de 2026

En el municipio de Nuevo Laredo registrarán temperaturas máximas cercanas a los 18 °C, con mínimas nocturnas de 11 °C entre jueves y viernes. Para el fin de semana, el termómetro podría descender hasta los 5 °C por la mañana, mientras que las máximas oscilarán entre los 15 y 22 °C, con cielo despejado y 0 % de lluvias.

En Reynosa, este miércoles 28 de enero se reportan 5 °C con cielo despejado. Durante los siguientes días se esperan condiciones parcialmente soleadas, con máximas de 18 a 20 °C y mínimas de entre 7 y 9 °C. Para el sábado, el amanecer podría presentarse nuevamente con 5 °C, por lo que se recomienda a la población salir bien abrigada, especialmente en las primeras horas del día.

Para Matamoros, el pronóstico indica 9 °C por la mañana, con una máxima de 20 °C y mínimas nocturnas de hasta 12 °C. En los próximos tres días, las mínimas se mantendrán entre los 6 y 9 °C, mientras que las máximas variarán de 17 a 23 °C, con cielo mayormente nublado y sin lluvias.

Pronóstico del Clima en Ciudad Victoria y Zona Sur de Tamaulipas

En la capital del estado, Ciudad Victoria, preven temperaturas nocturnas cercanas a los 13 °C, con mínimas de 11 °C en los días siguientes y máximas agradables que oscilarán entre los 23 y 26 °C. Las condiciones serán variables, sin probabilidad de precipitaciones.

Finalmente, en el sur del estado, Tampico y Ciudad Madero registran 15 °C, con una máxima de 20 °C y mínima nocturna de 17 °C. Para las siguientes jornadas se espera cielo parcialmente nublado, máximas de hasta 22 °C y mínimas que podrían descender a 14 °C el sábado. El viento se mantendrá ligero, alrededor de los 10 km/h, con presión atmosférica estable.

¿Qué Hacer en Caso de Hipotermia?

La hipotermia es una condición médica que ocurre cuando la temperatura corporal desciende por debajo de los 35 °C, generalmente por exposición prolongada al frío, viento o humedad. Puede afectar con mayor rapidez a niños, adultos mayores, personas en situación de calle y quienes realizan actividades al aire libre.

Entre los principales signos se encuentran temblores intensos, piel fría y pálida, dificultad para hablar, respiración lenta, confusión, somnolencia y, en casos graves, pérdida del conocimiento. Ante estos síntomas, es importante actuar de inmediato.

Si una persona presenta hipotermia, se debe trasladar a un lugar cerrado, seco y protegido del frío. Es fundamental retirar la ropa húmeda y cubrirla con cobijas o prendas secas, poniendo especial atención en cabeza, cuello y pecho. Se recomienda proporcionar bebidas calientes y azucaradas, siempre y cuando la persona esté consciente y pueda tragar con normalidad.

No se debe frotar con fuerza el cuerpo ni las extremidades, ya que esto puede provocar complicaciones. Tampoco se recomienda el uso de alcohol, cafeína o aplicar calor directo como agua muy caliente, bolsas térmicas intensas o estufas pegadas al cuerpo.

Las autoridades de salud recomiendan extremar precauciones durante frentes fríos, usar ropa térmica, evitar la exposición prolongada al frío y mantener vigilancia especial en grupos vulnerables.

