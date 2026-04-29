Confirman Caso de Sarampión en Condado de Cameron Cerca de la Frontera con Matamoros

El Departamento de Salud del condado de Cameron, Texas, confirmó un caso de sarampión cerca de la frontera con México.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, informó que el caso corresponde a una persona que no vive en ese condado, pero que viajó desde otro condado en el cual, recientemente, se detectaron casos.

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Caso de Sarampión en el Valle de Texas

De acuerdo a la investigación, se calcula que la persona pudo haberse infectado entre el 15 y el 23 de abril y se desconoce si se encuentra vacunada. Señala que trabajan para identificar a más personas que pudieran haber estado expuestas.

La administradora de Salud de Cameron, Esmeralda Guajardo, recomendó a la comunidad mantenerse vigilante y monitorear sus síntomas de salud, como tos, fiebre intensa, secreción nasal, ojos rojos y llorosos, además de sarpullido que inicia en la cara y se esparce en el resto del cuerpo.

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