Confirman 8 Casos de Coxsackie en Tamaulipas; Autoridades Anticipan Posible Repunte

La Jurisdicción Sanitaria Número 12 ha confirmado 8 casos del virus Coxsackie, de los cuales dos se reportaron en el municipio de Altamira, Tamaulipas.

La alerta surge tras el reporte de dos casos ocurridos durante la semana pasada en la Clínica 16 del IMSS, una enfermedad comúnmente conocida como "pie, mano, boca" debido a las zonas que afecta.

Confirman Casos de Coxsackie en el Sur de Tamaulipas. Foto: N+

Un niño y una niña de un año de edad fueron atendidos en el nosocomio, esta enfermedad no requiere hospitalización.

En la última semana epidemiológica, la semana pasada reportaron dos casos, esta semana se han reportado algunos casos en algunas escuelas, seguramente vamos a tener un ligero repunte, pero nada de qué alarmarnos. Carlos Arturo Juárez del Ángel, Director de la Jurisdicción Sanitaria No. 12

Síntomas de Coxsackie en Menores

El doctor Juárez del Ángel explicó que la enfermedad Coxsackie es común en menores y presenta síntomas característicos como salpullido en la boca, manos y pies, que pueden acompañarse de fiebre y malestar general. Asimismo, se contagia a través del contacto directo.

Carlos Arturo Juárez del Ángel, Director de la Jurisdicción Sanitaria No. 12.

El médico, dijo que los dos casos iniciales fueron reportados en la última semana epidemiológica, sin embargo, en lo que va de la semana, contabilizan 8 casos entre los municipios de Altamira, González y Aldama.

