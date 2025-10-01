Alertan por Fraudes en Venta de Autos en Tamaulipas; Así Operan los Estafadores

Autoridades del sur de Tamaulipas emitieron una alerta a la población ante la creciente operación de estafadores foráneos que están utilizando transferencias bancarias fraudulentas para robar vehículos en la región.

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas ha documentado múltiples casos de fraude en los que individuos, principalmente originarios de la Ciudad de México y el Estado de México, simulan realizar el pago total de un automóvil.

Según los informes de la Fiscalía, el modus operandi de estos delincuentes inicia en redes sociales, donde buscan a posibles víctimas que estén vendiendo su vehículo.

Muestran un gran interés en el automóvil y acuden a verlo en persona para generar confianza. Una vez acordado el precio, el estafador realiza un supuesto depósito o transferencia bancaria.

Acto seguido, entrega al vendedor una copia de la ficha de pago que parece legítima. Convencida de que el dinero ha sido transferido, la víctima entrega el vehículo.

Así Estafan a Vendedores de Autos en Tamaulipas

Lo que el vendedor no sabe es que la transferencia estaba programada o manipulada. Una vez que el delincuente se retira con el auto, la operación es cancelada, o el dinero nunca estuvo disponible.

Las víctimas descubren el fraude cuando acuden a su banco o revisan su cuenta y se dan cuenta de que el monto nunca se reflejó ni se hizo efectivo.

Ante la ola de fraudes, la Fiscalía de Tamaulipas ofrece sus oficinas para brindar asesoría gratuita y protección legal tanto a vendedores como a compradores.

