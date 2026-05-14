Corte de Agua en Nuevo Laredo Dejará Sectores Sin Servicio por 12 Horas: 37 Colonias Afectadas

Con el objetivo de continuar mejorando el servicio de agua potable, la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Nuevo Laredo llevará a cabo este viernes 15 de mayo de 2026 trabajos de rehabilitación en el equipamiento electromecánico del Tanque Matamoros, ubicado en la colonia Palacios.

Las labores iniciarán a partir de las 8:00 de la mañana y tendrán una duración aproximada de 12 horas, por lo que el único corte programado en el suministro de agua será de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. en diversos sectores de la ciudad.

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De acuerdo con el organismo operador, estas maniobras son necesarias debido a que los equipos actuales cuentan con más de 30 años de funcionamiento y han comenzado a presentar fallas, por lo que serán reemplazados con tecnología más moderna que permitirá ofrecer un servicio más eficiente, estable y confiable.

Entre los trabajos que se realizarán destacan la instalación de dos nuevos equipos de bombeo, colocación de válvulas y piezas especiales, instalación de arrancadores suaves y un variador de frecuencia, además de un medidor de flujo ultrasónico con sistema de telemetría. Este nuevo equipamiento beneficiará a más de 37 colonias, así como al Parque Industrial Nuevo Laredo y la Zona de Tolerancia, sectores que son abastecidos por el Tanque Matamoros.

Colonias Afectadas por Corte de Agua en Nuevo Laredo

Las colonias que se verán afectadas temporalmente por la suspensión del servicio son:

20 de Noviembre, Américo Villarreal Guerra, Voluntad y Trabajo #1, Altavista, C.N.O.P., Hacienda J. Longoria, Hidalgo, Hipódromo, La Fe, La Rosita, Las Torres, Loma Bonita, Lomas del Poniente, Luis Donaldo Colosio, Matamoros, Mirador, Nueva Era, Palacios, Parque Industrial Nuevo Laredo, Roma, Unidad Nacional, Zona de Tolerancia, Villas de la Fe, Los Cántaros, Manuel Cavazos Lerma, Anáhuac, Burócrata Miguel Alemán, Campestre, Militar II, Electricistas, Ferrocarrilera 1 y 2, González, Jardín, Los Álamos, Madero, México y San Rafael.

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