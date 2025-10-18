Cresta del Río Pánuco Avanza Hacia el Sur de Tamaulipas; Esperan un Pico Durante el Domingo

La cresta de agua ya pasó por el municipio de Pánuco, Veracruz y se dirige a la zona sur de Tamaulipas. De acuerdo al Secretario de Recursos Hidráulicos de Tamaulipas, Raúl Quiroga Álvarez la cresta es considerada una de las más grandes de los últimos 70 años.

Cresta del Río Pánuco Llegará al Sur de Tamaulipas. Foto: N+

Noticia Relacionada: Se Abre Mega Socavón en Carretera de Tamaulipas; Piden Evitar Transitar por el Lugar

Nivel del Río Pánuco se Encuentra Estable

La autoridad explicó que, en las últimas siete horas el nivel del río se ha mantenido estable, sin embargo, estiman que el pico de la creciente se refleje en el transcurso del día domingo.

“El tiempo estimado inferido por parte de la Secretaría y de la propia Comisión Nacional del Agua pues está en alrededor de 80 horas a partir de que ya pasó por Pánuco, entonces esto seguramente en Pánuco tenderá a bajar lo que significa y se ratificará con eso que ya pasó la cresta, es decir, que el golpe mayor de agua ya transitó Pánuco y viene dirigiéndose a nuestra zona conurbada".

Raúl Quiroga Álvarez, aclaró que en la zona sur de Tamaulipas no sucederá una desgracia como ocurrió en municipios de Veracruz, “ese escenario es imposible”.

🦺⛑️Participa Protección Civil Tamaulipas en Reunión de Consejo Municipal de Protección Civil.



Junto al Secretario de Recursos Hidráulicos, Ing. Raul Quiroga, la alcaldesa de Tampico, Monica Villareal, el alcalde de Madero, Erasmo González y el alcalde de Altamira, Armando… pic.twitter.com/LSgFUXeGId — Protección Civil Tamaulipas (@PCTamaulipas) October 18, 2025

Las fuerzas federales ayudarán a las familias que requieran subir a un segundo pisos sus enceres.

Colocan Costales en el Paso Santa Cruz por Crecida del Río Pánuco

Historias Recomendadas: