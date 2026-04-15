JAD Anuncia Corte de Agua en Matamoros: ¿Cuándo se Quedan sin Servicio Más de 200 Colonias?

La Junta de Aguas y Drenaje de Matamoros informó sobre la suspensión temporal del servicio de agua potable debido a trabajos de mantenimiento en la Planta Potabilizadora Número 2. De acuerdo con el aviso oficial, las labores iniciarán el sábado 18 de abril de 2026 a las 9:00 de la noche y se prevé que concluyan el domingo 19 de abril a la 1:00 de la tarde.

Estas acciones forman parte de un programa de mantenimiento preventivo y correctivo con el objetivo de mejorar el funcionamiento de la infraestructura hidráulica.

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¿Por qué habrá corte de agua en Matamoros?

Durante este periodo se realizarán trabajos técnicos en la planta, lo que obligará a detener temporalmente el suministro en diversas zonas de la ciudad.

Ante esta situación, autoridades exhortaron a la población a tomar precauciones, almacenar agua con anticipación y hacer uso responsable del recurso durante el tiempo que dure la suspensión. Se espera que el servicio se restablezca de manera gradual una vez concluidas las labores.

Recomendaciones para Almacenar Agua Potable:

Llenar recipientes limpios como cubetas, tambos o botellas para cubrir tus necesidades básicas durante el corte. Tapa bien los contenedores para evitar contaminación. Utiliza el agua almacenada con moderación, priorizando higiene, preparación de alimentos y consumo humano. Si tienes tinaco o cisterna, verifica que esté lleno antes del corte. Al reanudarse el servicio, deja correr el agua unos minutos hasta que salga limpia, especialmente si notas turbiedad al inicio.

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