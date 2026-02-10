Hermanos de Emily Agredidos Presuntamente por su Padre en Reynosa son Dados de Alta

En la ciudad de Reynosa han sido dados de alta los dos menores, uno de cuatro años y otro de meses de nacido, quienes sufrieron violencia física por parte de su padre, donde lamentablemente una de sus hermanas de seis años falleció a causa de golpes propiciados por la misma persona.

Hechos ocurridos en una vivienda de la colonia Puerta Grandes, sector cuatro. Autoridades del sistema DIF municipal dieron a conocer que se encuentran bajo su cuidado los dos menores.

Manifestaron que le darán acompañamiento a los menores hasta que concluya el proceso legal en contra de la persona involucrada en estos hechos de violencia, con la finalidad de garantizar su seguridad y sus derechos.

En cuanto al presunto responsable de estos hechos de violencia hacia los menores, ya se ha iniciado con las audiencias correspondientes y serán las autoridades de justicia quienes determinarán la responsabilidad del padre de los menores en torno a este caso.

Emily, la pequeña de 6 años de edad, quien perdió la vida tras ser violentada presuntamente por su padre el pasado fin de semana en un domicilio de la colonia Puerta Grande en Reynosa, fue velada durante la tarde del lunes.

Hasta la mañana de este lunes nadie la acompañaba en su último adiós, pues la madre aún debía cumplir diligencias, y es que el cuerpo de la menor sería trasladado a la ciudad de Matamoros para ser sepultada. El padre de la menor ya está detenido y será juzgado por el delito de feminicidio, en tanto que la Procuraduría del DIF intervendrá y dará seguimiento al caso.

