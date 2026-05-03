Dan Último Adiós a Camila en Reynosa tras Morir por una Bala Perdida
Redacción: N+
Dan último adiós a Camila en Reynosa; murió por una bala perdida y fue despedida por familiares y comunidad en una misa.
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Familiares, amigos y miembros de la comunidad de Reynosa se reunieron para despedir a Camila, la joven que perdió la vida el pasado jueves a causa de una bala perdida durante una situación de riesgo registrada en el bulevar Hidalgo.
Decenas de personas acudieron a la misa de cuerpo presente vestidos de blanco y con globos, en un acto simbólico para honrar su memoria. Durante la ceremonia, la joven fue recordada con cariño por su dedicación y servicio dentro de la comunidad católica.
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¿Dónde se llevó a cabo la despedida de la joven?
El último adiós tuvo lugar en la Concatedral Nuestra Señora de Guadalupe, donde familiares y seres queridos se congregaron para rendirle homenaje.
Sus familiares agradecieron las muestras de apoyo y solidaridad recibidas en estos momentos difíciles.
Al término de la ceremonia religiosa, los restos de Camila fueron trasladados a un cementerio privado de Reynosa, donde se llevó a cabo su sepultura.
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