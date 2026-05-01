Activan Plan Tamaulipas por Incendio Forestal en Miquihuana; Fuego ha Consumido 10 Hectáreas
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Autoridades estatales activaron el Plan Tamaulipas para atender un incendio forestal registrado en el municipio de Miquihuana.
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Personal de la Guardia Estatal activó el Plan Tamaulipas para atender un incendio forestal registrado en el ejido Aserradero, a la altura del rancho El 77. El siniestro fue detectado en una zona serrana del municipio, donde de inmediato se estableció coordinación interinstitucional para combatir el fuego.
En las labores participan elementos de Protección Civil del Estado, Protección Civil Municipal Miquihuana, así como brigadas de la Secretaría de Desarrollo Rural, y de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del ejido La Marcela.
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Incendio Forestal en Miquihuana, Tamaulipas
El incendio ha consumido aproximadamente 10 hectáreas, con un avance del 60 por ciento en su control y un 40 por ciento en proceso de liquidación.
Las brigadas permanecen activas en la zona realizando trabajos para sofocar el fuego y evitar su propagación.
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