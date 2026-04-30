El Frente Frío 48 Llegará a Tamaulipas con Lluvias, Tormentas y Evento del Norte

Protección Civil de Tamaulipas mantiene en vigilancia la llegada del frente frío número 48, el cual se prevé ingrese durante el fin de semana y genere un cambio significativo en las condiciones del tiempo. De acuerdo con los pronósticos, la masa de aire frío asociada a este sistema favorecerá la presencia de tormentas eléctricas, chubascos y lluvias de moderadas a fuertes en distintas regiones.

Además, se anticipa un evento de “Norte”, caracterizado por rachas intensas de viento que podrían generar afectaciones, principalmente en zonas costeras.

Clima Hoy en Tamaulipas: Pronóstico del Jueves 30 de Abril de 2026

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Ante este panorama, se recomienda a la población mantenerse informada a través de canales oficiales, tomar precauciones por posibles encharcamientos, caída de objetos y reducción de visibilidad, así como evitar exponerse a condiciones de riesgo durante las lluvias y vientos fuertes.

Capitanía de Puerto de Tampico Emite Comunicado Ante Ingreso de Frente Frío 48

La Capitanía de Puerto Regional en Tampico emitió el aviso de precaución N.° 051/2026 ante el ingreso del frente frío 48. Se espera que el sistema impacte la región noroeste del golfo de México durante la noche del primero de mayo y la madrugada del 2 de mayo.

El fenómeno provocará un “Evento de Norte" con vientos sostenidos de 46 a 64 km/h, con rachas de hasta 92 km/h. Se estiman olas de entre 3.6 y 4.8 metros de altura.

El boletín informativo señala que, conforme al desplazamiento del sistema frontal, favorecerá probabilidad de intervalos de chubascos fuertes (5 a 25 mm) con tormentas puntuales fuertes (25 a 50 mm, con máximos acumulados de 75 mm) sobre la costa de Tamaulipas.

La autoridad marítima ha instado a la comunidad pesquera y portuaria a extremar precauciones, suspender actividades si la seguridad de las embarcaciones o la vida humana corre riesgo.

Reforzar cabos de amarre en buques atracados en terminales portuarias.

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