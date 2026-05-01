Vinculan a Proceso a Tres por Presuntas Irregularidades en Investigación Petrolera en Tamaulipas

La Fiscalía General de la República obtuvo la vinculación a proceso en contra de Carlos “N”, Israel “N” y Juan “N”, por su presunta responsabilidad en delitos contra la administración de justicia, relacionados con una investigación en Tamaulipas.

De acuerdo con la autoridad federal, los hechos derivan de una carpeta iniciada por el delito de sustracción o alteración de activos de la industria petrolera. Sin embargo, los ahora imputados habrían determinado el no ejercicio de la acción penal, lo que implicaría un posible incumplimiento en su obligación de investigar hechos con apariencia de delito.

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Ministerio Público de la Federación Presentó Pruebas

La FGR señaló que los involucrados no habrían desarrollado líneas de investigación ni ejecutado actos necesarios para acreditar el ilícito, lo que motivó la intervención de la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos (FEAI).

Tras integrar el caso, el Ministerio Público de la Federación presentó los datos de prueba suficientes ante un juez, quien resolvió vincular a proceso a los tres señalados.

La institución subrayó que no tolerará conductas fuera de la ley por parte de servidores públicos y advirtió que buscará sanciones ejemplares contra quienes incurran en este tipo de irregularidades.

Cabe señalar que, conforme a la ley, las personas mencionadas se presumen inocentes hasta que se emita una sentencia condenatoria por parte de la autoridad judicial competente.

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