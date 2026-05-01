Marcha por la Paz en Reynosa: Familias Bloquean Bulevar Hidalgo Para Exigir Seguridad
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Familiares de víctimas de la violencia, encabezados por el Colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas, realizaron una marcha por la paz en Reynosa.
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Encabezados por el Colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas, familiares de víctimas de diversos hechos de inseguridad suscitados en Reynosa bloquearon el Bulevar Miguel Hidalgo a la altura del Fraccionamiento Las Quintas, donde con cartulinas y lonas demandaron a las autoridades implementar una estrategia de seguridad que lleve paz a esa ciudad fronteriza.
En representación de los inconformes, Edith González solicitó a la Secretaría de Seguridad Federal, intervenir en ese municipio donde diariamente ocurren situaciones que ponen en peligro el bienestar de sus habitantes.
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Convocan a Marcha por la Paz en Reynosa
Asimismo, el colectivo de búsqueda "Desaparecidos en Tamaulipas Colectivo Amor" detalló que la marcha por la paz es para exigir a las autoridades federales y estatales una mayor seguridad en la frontera, luego de los recientes hechos registrados en Reynosa, donde una joven muriera luego de recibir un impacto de bala luego de que hombres desconocidos abrieran fuego contra otro hombre sobre el bulevar Hidalgo.
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