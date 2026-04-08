Decomisan Camioneta con Reporte de Robo en Reynosa; ya Contaba con Blindaje Artesanal

Elementos de la Guardia Estatal y de las Fuerzas Especiales de Tamaulipas aseguraron un vehículo con reporte de robo y blindaje artesanal en el municipio de Reynosa.

La acción se llevó a cabo tras un reporte emitido por labores de monitoreo, que alertó sobre la presencia de una unidad sospechosa en el estacionamiento de un concesionario. De acuerdo con el personal del lugar, los tripulantes del vehículo ingresaron por la fuerza antes de abandonarlo.

Noticia relacionada: Retienen a Trabajadores de la CFE en Matamoros por Falta del Servicio de Luz

Camioneta con Blindaje Artesanal en Reynosa Tenía Reporte de Robo en el Extranjero

Al arribar al sitio, los agentes localizaron la camioneta sin ocupantes, por lo que procedieron a su inspección. Tras la verificación correspondiente, se confirmó que contaba con reporte de robo en el extranjero, además de presentar blindaje artesanal en el medallón trasero.

La unidad fue asegurada y puesta a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), que continuará con las investigaciones correspondientes.

Decomisan Camioneta con Reporte de Robo en Reynosa. Foto: SSP Tamaulipas

Historias Recomendadas: