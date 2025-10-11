Operativo de Búsqueda por Hombre Desaparecido en Aguas de la Playa Bagdad en Matamoros
Autoridades buscan a un hombre desaparecido en aguas de la playa Bagdad tras intentar rescatar a su hijo. El menor habría sido rescatado por pescadores de la zona.
Autoridades de Protección Civil y Bomberos de Matamoros realizan un operativo de búsqueda para localizar a un hombre que desapareció en el mar, luego de intentar rescatar a su hijo en la playa Bagdad.
El hombre, de 43 años vestía pantalón beige y camisa gris y es originario de Valle Hermoso, de acuerdo con lo informado el hombre ingresó al agua cuando su hijo fue arrastrado por la corriente. Pescadores de la zona lograron salvar al niño, quien fue atendido por paramédicos y se reporta estable.
Labores de Rescate en Playa Bagdad Siguen
El coordinador de Protección Civil, Humberto Salazar, informó que en las labores se utilizan unidades 4x4 para recorrer el litoral de la playa y se encuentran también elementos de la Guardia Estatal, dando aviso también a las autoridades en Estados Unidos, pidiendo el apoyo para recorrer la zona de playa en Texas.
Las autoridades piden a las familias extremar precauciones y no ingresar a zonas profundas si no tienen experiencia en el mar.
