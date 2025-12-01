Autoridades Desarticulan Célula Delictiva en CEDES Reynosa; Extorsionaban en Matamoros

Autoridades federales y estatales lograron la desarticulación de una célula delictiva dedicada a la extorsión que operaba desde el Centro de Ejecución de Sanciones de Reynosa, como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República, Guardia Nacional, así como la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. A nivel estatal colaboraron la Fiscalía General de Justicia, la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, la Unidad de Antisecuestro y Antiextorsión y la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas.

Noticia Relacionada: Calendario Pago Becas Benito Juarez, Rita Cetina y Jóvenes Escribiendo el Futuro en Tamaulipas

Trabajos de Inteligencia Lograron la Identificación de Criminales en CEDES de Reynosa

Tras trabajos de inteligencia conjunta, se logró identificar la estructura criminal, que realizaba llamadas extorsivas principalmente contra adolescentes y adultos mayores del municipio de Matamoros. Las investigaciones señalaron que el grupo utilizaba alrededor de 80 números telefónicos de distintas compañías, además de más de 70 cuentas bancarias donde recibían los depósitos exigidos a sus víctimas.

Derivado de estos avances, se solicitaron y cumplimentaron órdenes de aprehensión contra 12 integrantes del grupo delictivo. Los detenidos fueron identificados como César Enrique “Z”, Edgar “C”, Enrique “A”, Jesús “C”, Juan Diego “G”, Talos Luciano “T”, Felipe de Jesús “V”, Martín “M”, Medardo Ernesto “M”, Vicente “M”, Juan Francisco “R”, además de Eduardo “G”, a quien se le ejecutó una orden adicional por el delito de extorsión.

A todos los implicados se les informaron sus derechos y fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente, que determinará su situación jurídica.

Historias Recomendadas: