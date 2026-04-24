Detectan Presunta Amenaza de Tiroteo en Secundaria de Ciudad Madero; Aplican Medidas

Una nueva alerta se encendió ahora en la escuela Secundaria Número 6 Crescenciano Juárez Castro, ubicada en la colonia Árbol Grande en Ciudad Madero, luego de que se detectara un mensaje en el área de los baños del plantel con advertencia de un posible ataque.

De acuerdo con el reporte, en una de las paredes se encontraba escrita una amenaza en la que se advertía que este viernes podría registrarse un hecho violento, lo que generó preocupación e incertidumbre entre la comunidad escolar.

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Aunque ha trascendido que este tipo de mensajes podría estar relacionado con retos virales difundidos a través de redes sociales, la situación no deja de causar inquietud entre padres de familia, quienes temen por la seguridad de los estudiantes.

Hasta el momento, la institución educativa no ha emitido un posicionamiento oficial respecto a lo ocurrido ni ha informado sobre las medidas que se implementarán ante esta situación.

Presunta Amenaza de Tiroteo en Secundaria de Ciudad Madero. Foto: N+

Guardia Estatal Refuerza Seguridad en Secundarias de Ciudad Madero

Como parte de las acciones de prevención del delito, personal de la Guardia Estatal realizó un operativo de seguridad en la Secundaria General Cresenciano Juárez Castro, con el objetivo de inhibir actos vandálicos y proteger la infraestructura escolar.

Los agentes implementaron el operativo “Escuela Segura” tras detectarse información en redes sociales que alertaba sobre posibles riesgos en la zona. Se efectuaron recorridos de vigilancia en el sector y posteriormente ingresaron al plantel con la finalidad de supervisar las condiciones del plantel y descartar cualquier situación irregular.

No se registraron incidentes, ya que el centro educativo operaba con normalidad en su jornada habitual, sin afectaciones a estudiantes, personal docente o instalaciones.

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