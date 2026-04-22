Detienen a Presunto Falso Trabajador de CFE en Ciudad Victoria

Elementos de la Guardia Estatal, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, detuvieron a un hombre en Ciudad Victoria señalado como presunto impostor de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), tras un reporte ciudadano registrado en la colonia Tamatán. El individuo fue asegurado y puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) por el probable delito de usurpación de funciones.

Los hechos ocurrieron en la calle Río Tamesí, entre Sierra de San Carlos y Cerro del Bernal, donde dos hombres realizaban supuestos trabajos relacionados con anomalías eléctricas. La presencia de ambos en el lugar generó sospechas, lo que derivó en la intervención de las autoridades tras el aviso recibido.

Al arribar, los agentes solicitaron a los involucrados que se identificaran como trabajadores de la CFE. Sin embargo, ninguno pudo presentar documentación que acreditara su relación laboral con la empresa, lo que llevó a una revisión más detallada de la situación.

Detienen a hombre por presuntamente hacerse pasar por trabajador de la CFE en Tamaulipas.

Posteriormente, se confirmó que al menos uno de los individuos no pertenecía a la Comisión Federal de Electricidad, lo que motivó su aseguramiento por parte de los elementos de seguridad. La detención se realizó en el sitio tras la verificación correspondiente.

Durante la intervención también fue asegurada una camioneta que se encontraba rotulada con las siglas de la CFE, la cual presuntamente era utilizada por los sujetos mientras realizaban las actividades en la zona.

El detenido fue trasladado y puesto a disposición de la Fiscalía General de la República, instancia que se encargará de continuar con las investigaciones y determinar su situación jurídica conforme a la ley.

Las autoridades mantienen abiertas las indagatorias para esclarecer los hechos y definir si existen más personas involucradas en este caso, mientras se analizan los elementos asegurados durante la intervención.

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