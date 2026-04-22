Detienen a Presunto Asaltante de Tiendas de Conveniencia en Reynosa; Esto Sabemos

La Vocería de Seguridad Pública en Tamaulipas informó que, al realizar recorridos de seguridad y vigilancia, personal de la Guardia Estatal en el municipio de Reynosa recibió un reporte del C5, el cual alertó sobre la presencia de una persona sospechosa señalada como el responsable del atraco a unas tiendas de conveniencia.

El hombre se encontraba sentado al exterior de un establecimiento y sus características coincidían con las expresadas en los reportes de robo a comercio realizados el día de ayer martes 21 de abril de 2026.

Detienen a Presunto Asaltante en Reynosa, Tamaulipas. Foto: SSP Tamaulipas

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Presunto Asaltante en Reynosa fue Puesto a Disposición de la FGJT

El ciudadano fue puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJT) a fin de dar seguimiento a las investigaciones y deslindar responsabilidades.

#VoceríaInforma



Autoridades atendieron un reporte ciudadano sobre la presencia de un masculino con actitud sospechosa al exterior de un comercio ubicado en la colonia Virreyes, en #Reynosa.



Tras su intervención y de acuerdo con las indagatorias preliminares, el detenido podría… pic.twitter.com/3ozoyT9SF1 — Vocería de Seguridad Tamaulipas (@VoceriaSegTamps) April 22, 2026

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