Inicio Tamaulipas Detienen a Presunto Asaltante de Tiendas de Conveniencia en Reynosa; Esto Sabemos

Detienen a Presunto Asaltante de Tiendas de Conveniencia en Reynosa; Esto Sabemos

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Elementos de la Guardia Estatal detuvieron en Reynosa a un hombre señalado como presunto responsable de robos a tiendas de conveniencia.

Detienen a Presunto Asaltante de Tiendas de Conveniencia en Reynosa

Detienen a Presunto Asaltante de Tiendas de Conveniencia en Reynosa. Foto: SSP Tamaulipas

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La Vocería de Seguridad Pública en Tamaulipas informó que, al realizar recorridos de seguridad y vigilancia, personal de la Guardia Estatal en el municipio de Reynosa recibió un reporte del C5, el cual alertó sobre la presencia de una persona sospechosa señalada como el responsable del atraco a unas tiendas de conveniencia.

El hombre se encontraba sentado al exterior de un establecimiento y sus características coincidían con las expresadas en los reportes de robo a comercio realizados el día de ayer martes 21 de abril de 2026.

Detienen a Presunto Asaltante en Reynosa, Tamaulipas. Foto: SSP Tamaulipas

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Presunto Asaltante en Reynosa fue Puesto a Disposición de la FGJT

El ciudadano fue puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJT) a fin de dar seguimiento a las investigaciones y deslindar responsabilidades.

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