Entregan en Puente II de Nuevo Laredo a José “N” Buscado por Trata y Explotación de Personas
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Un hombre acusado de explotar a una mujer durante siete años fue detenido en Estados Unidos y entregado a la FGR en el Puente Internacional Juárez-Lincoln.
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Un hombre buscado por delitos de trata y explotación de personas fue entregado y detenido en el Puente II de Nuevo Laredo, tras permanecer prófugo durante varios años.
De acuerdo con la información oficial, el sujeto habría mantenido bajo condiciones de violencia y amenazas a una mujer durante aproximadamente siete años, periodo en el que también intimidó a sus hijos para mantener el control.
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Autoridades de EUA Entregan a José Luis "N" a Fiscalía de México
El detenido, identificado como José Luis “N”, fue capturado por autoridades de Estados Unidos y posteriormente entregado a la Fiscalía General de la República (FGR) en el Puente Internacional Juárez-Lincoln, ubicado en la frontera de Nuevo Laredo.
Tras su entrega, quedó a disposición de las autoridades mexicanas para continuar con el proceso legal correspondiente.
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