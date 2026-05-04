Detienen a Dos Hombres en Reynosa Luego de Persecución; les Encontraron Droga y Municiones

La Secretaría de Seguridad Pública en Tamaulipas informó que al efectuar recorridos de vigilancia sobre la colonia Bugambilias del municipio de Reynosa, personal de la Guardia Estatal detuvo a dos hombres que presuntamente transportaban droga, municiones y otros objetos constitutivos de delito al interior de su vehículo.

Los hombres viajaban a bordo de una camioneta en la cual emprendieron la huida tras percatarse de la presencia de los elementos.

Dos Detenidos en Reynosa Luego de Persecución. Foto: SSP Tamaulipas

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Guardia Estatal Detiene a Dos Hombres Luego de Persecución

Al darles alcance, el personal de la Guardia Estatal realizó la inspección correspondiente, localizando al interior de la unidad seis cartuchos de arma larga, un equipo de radiocomunicación, dos equipos telefónicos con sistema de radiocomunicación, un equipo telefónico táctil con sistema de radiocomunicación, dos teléfonos celulares y 10 bolsas pequeñas que contenían un polvo blanco con características de la cocaína.

Por lo anterior, ambos fueron detenidos y puestos a disposición de las autoridades correspondientes; asimismo, se aseguró el vehículo y los objetos encontrados en su interior.

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