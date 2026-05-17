Encuentran a Dos Personas Sin Vida tras Ataque Armado en un Domicilio de Cd. Victoria

Una agresión armada registrada la mañana de este domingo en el fraccionamiento Lomas Verdes, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, dejó como saldo dos personas sin vida al interior de un domicilio, lo que generó una fuerte movilización de corporaciones de seguridad y autoridades investigadoras.

De acuerdo con los primeros reportes, cuerpos de seguridad acudieron al lugar tras recibir un aviso sobre una persona lesionada por proyectil de arma de fuego. Sin embargo, al arribar al inmueble señalado, los elementos localizaron a dos personas sin signos vitales dentro de la vivienda.

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¿Qué ocurrió tras el hallazgo de las víctimas?

La zona fue acordonada por las autoridades mientras personal de investigación y servicios periciales realizaba las diligencias correspondientes para recabar indicios y esclarecer los hechos ocurridos en este sector de la capital tamaulipeca.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de las víctimas ni mayores detalles sobre las circunstancias en que ocurrió esta agresión armada.

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