Presunta Fuga de Gas en Hospital de Río Bravo Moviliza a Autoridades; Evacúan a Ocho Pacientes

Un olor a gas movilizó a los cuerpos de emergencias de Río Bravo. El incidente se registró en un área del Hospital General de ese municipio, por lo que las autoridades evacuaron al personal médico, familiares y pacientes que se encontraban cercanos al lugar del percance con la intención de evitar algún incidente mayor.

Debido a esta situación, las autoridades de protección civil municipal informaron que 8 pacientes tuvieron que ser trasladados a otro hospital de la vecina ciudad de Reynosa. Bomberos de esa corporación lograron controlar la fuga que se registró en uno de los tanques de almacenamiento; una vez que ya no existía riesgo alguno, se procedió a la apertura de dicho hospital.

Información en Desarrollo.

