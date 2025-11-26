Sacerdote en Tampico es Investigado por Arquidiócesis de Chicago por Presunto Abuso a Menor

El sacerdote Ernesto "T", que se desempeñaba como párroco de Nuestra Señora del Carmen, ubicada en la colonia México en el municipio de Tampico, es investigado por la Arquidiócesis de Chicago luego de recibir una denuncia por presunto abuso cometido en contra de un menor.

Este hecho fue confirmado por la Arquidiócesis, tras emitir un comunicado en donde aclaran que existe una investigación en curso.

Noticia Relacionada: Cartelera de Feria Río Bravo 2025: Fechas de los Conciertos de Gloria Trevi y Gabito Ballesteros

Arquidiócesis de Tampico Emite Comunicado

En este mismo documento, se da a conocer que el sacerdote mexicano acudió durante varios años a Chicago, específicamente a la parroquia Maternity of the Blessed Mother, y ofició sin contar con los permisos adecuados. Se presume que durante esos viajes habrían ocurrido los abusos.

La diócesis de Tampico emitió un comunicado luego de la información que circuló en canales de televisión de México y Estados Unidos.

Confirman que la Arquidiócesis de Chicago está realizando la investigación previa conforme a los lineamientos del Derecho Canónico, la misma que se encuentra en una etapa de desarrollo hasta que el estudio de las pruebas determine el resultado.

Historias Recomendadas: