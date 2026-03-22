FEGE Localiza y Asegura Vehículo “Monstruo” en Brecha de Reynosa, Tamaulipas

Como parte de las acciones para prevenir y combatir el delito, elementos de las Fuerzas Especiales de la Guardia Estatal (FEGE) aseguraron un vehículo con blindaje artesanal en el municipio de Reynosa.

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¿Dónde fue localizado el vehículo asegurado?

La unidad, conocida comúnmente como “monstruo”, fue localizada durante recorridos de vigilancia en la zona, en la brecha denominada “La Llorona”.

Tras su aseguramiento, el vehículo fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes, quienes realizarán las investigaciones pertinentes.

La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas reiteró su compromiso de continuar implementando la Estrategia Nacional de Seguridad en el estado, con el objetivo de reforzar la seguridad y el orden público.

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