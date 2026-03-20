Reportan un Fallecido y Una Persona Prensada por Accidente en Carretera de Tamaulipas

La circulación vehicular fue suspendida en la Carretera Federal 101 tras registrarse un accidente a la altura del kilómetro 54, cerca del acceso al ejido Cerro Mocho, en el municipio de Tula, Tamaulipas.

De acuerdo con los primeros reportes, en el percance participó un tractocamión con cabina y plataforma que transportaba block para construcción, el cual terminó obstruyendo ambos sentidos de la vialidad.

Tras el impacto, la pesada unidad quedó atravesada sobre los carriles de sur a norte, mientras que otra unidad involucrada ocupó el sentido contrario, impidiendo totalmente el paso de vehículos en la zona. Accidente Hoy en Carretera Federal de Tamaulipas. Foto: SSP Tamaulipas Noticia relacionada: Choque Entre Tres Tráileres en Tamaulipas Deja un Muerto y Una Mujer Lesionada Reportan persona prensada y un fallecido En el lugar se reporta una persona prensada al interior de la cabina del tractocamión, mientras que otra habría perdido la vida a consecuencia del accidente, aunque esta información no ha sido confirmada de manera oficial. Elementos de la Guardia Nacional acudieron al sitio para realizar labores de apoyo, coordinar el tráfico y resguardar el área. La zona permanece acordonada mientras continúan las maniobras para rescatar a la persona atrapada y retirar la unidad siniestrada, por lo que se exhorta a los automovilistas a evitar transitar por este tramo y tomar rutas alternas. 🟡 | #VoceríaInforma



Autoridades atienden reporte de volcadura de transporte de carga en carretera Victoria-Tula a la altura del Ejido Cerro Mocho de #Tula



Se recomienda precaución al transitar por el lugar. pic.twitter.com/XOK4fIn8Wp — Vocería de Seguridad Tamaulipas (@VoceriaSegTamps) March 20, 2026

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