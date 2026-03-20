Choque Entre Tres Tráileres en Tamaulipas Deja un Muerto y Una Mujer Lesionada

Un accidente carretero entre unidades de carga pesada dejó como saldo una persona sin vida y una mujer lesionada en la Carretera Federal 81, a la altura del municipio de Llera, informó la Vocería de Seguridad Pública de Tamaulipas.

De acuerdo con las autoridades estatales, el percance involucró a tres tractocamiones y se registró entre los kilómetros 55 y 58 del tramo Zaragoza–Victoria.

Reportan Choque Carretera Federal 81 en Tamaulipas. Foto: SSP Tamaulipas

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Carretera Federal 81 Permanece Habilitada Intermitente

Tras el accidente, la vialidad permanece habilitada de manera intermitente, por lo que autoridades exhortaron a los automovilistas a extremar precauciones al transitar por este tramo de la Carretera Federal 81 y atender las indicaciones del personal en el lugar.

En el sitio se confirmó el fallecimiento de una persona, mientras que una mujer resultó lesionada y fue trasladada al Hospital General de Ciudad Victoria para recibir atención médica.

Elementos de la Guardia Estatal de Apoyo Carretero, adscritos a la Estación Segura Escandón, acudieron al lugar del accidente para brindar seguridad y coordinar las labores de atención, así como para mantener el flujo vehicular bajo control.

🟡 | #VoceríaInforma



Autoridades atienden accidente entre transportes de carga en carretera Zaragoza-Victoria a la altura del kilómetro 58 en #Llera.



Se recomienda precaución al transitar por el lugar y atender las recomendaciones de las autoridades. pic.twitter.com/y6JcvRRiEM — Vocería de Seguridad Tamaulipas (@VoceriaSegTamps) March 20, 2026

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