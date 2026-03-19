Choque en Bulevar de Reynosa Deja 6 Heridos; Una Mujer Embarazada y Un Niño Están Graves

Un accidente vehicular registrado sobre el bulevar Oriente, frente al Parque Cultural en Reynosa, dejó como saldo al menos seis personas lesionadas, lo que generó la movilización de unidades de emergencia y autoridades de vialidad en la zona. El percance involucró a varios afectados, quienes requirieron atención médica en el lugar.

De acuerdo con la información disponible, el incidente ocurrió en una de las principales vialidades de la ciudad, lo que provocó la presencia de equipos de rescate que trabajaron en el sitio para atender a los heridos y coordinar su traslado. La situación también impactó la circulación en el área, debido al despliegue de unidades.

Elementos de emergencia se concentraron en brindar auxilio inmediato a las personas involucradas, evaluando sus condiciones de salud y organizando su traslado a unidades médicas. La intervención se mantuvo activa mientras se aseguraba la zona y se atendía a cada uno de los afectados.

Una mujer embarazada y un niño resultaron con heridas de gravedad tras el accidente en Reynosa.

Entre las personas lesionadas se encuentran una mujer embarazada y un niño, quienes resultaron con heridas de gravedad, mientras que al menos otras cuatro personas presentaron lesiones que también requirieron atención. La magnitud del percance obligó a intensificar las labores de rescate en el lugar.

Las unidades de emergencia y personal de vialidad continuaron trabajando en el área para facilitar el traslado de los lesionados y mantener el control del tráfico, mientras se desarrollaban las acciones necesarias tras el accidente registrado frente al Parque Cultural.

El hecho dejó como saldo múltiples personas afectadas en este accidente vehicular ocurrido sobre el bulevar Oriente, donde autoridades y cuerpos de emergencia permanecieron en el sitio para atender la situación y restablecer las condiciones en la zona.

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