Alumno Ingresa con Réplica de Arma de Fuego a Secundaria General #7 de Ciudad Victoria

Una movilización de autoridades se registró al interior de la Escuela Secundaria General No. 7, luego de que se recibiera un reporte anónimo sobre la presunta portación de un arma de fuego por parte de un estudiante.

De acuerdo con información oficial, elementos de seguridad acudieron de inmediato al plantel educativo y realizaron una revisión conforme a los protocolos establecidos para este tipo de situaciones.

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Elementos de la Guardia Estatal en Tamaulipas Acudieron a Secundaria de Ciudad Victoria

Durante la inspección, se localizó en el interior de una mochila una réplica de arma de fuego de plástico, color azul, la cual era portada por uno de los alumnos.

Tras el hallazgo, se notificó a los padres del menor, quienes fueron requeridos para acudir al plantel y acompañarlo a rendir su declaración ante las autoridades correspondientes.

Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas ni situaciones de riesgo adicionales. Autoridades reiteraron que se actuó de manera preventiva para garantizar la seguridad de la comunidad estudiantil.

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Tras atender un reporte anónimo sobre la presunta portación de un arma de fuego al interior de la Escuela Secundaria General No. 7 en Ciudad Victoria, autoridades acudieron de manera inmediata al plantel y realizaron las revisiones correspondientes conforme a los… pic.twitter.com/P9H6jP8OfL — Vocería de Seguridad Tamaulipas (@VoceriaSegTamps) March 20, 2026

Recuperan Camioneta con Reporte de Robo en Ciudad Victoria

Elementos de la Guardia Estatal lograron la recuperación de una camioneta con reporte de robo en Victoria. Fue durante recorridos de seguridad y vigilancia, los elementos visualizaron una camioneta que coincidía con las características de un reporte de robo. Al marcarle el alto, el conductor emprendió la huida.

Sobre el libramiento Naciones Unidas, la altura del fraccionamiento Marte R. Gómez, se logró la detención del masculino, así como el aseguramiento de la camioneta.

El detenido y la camioneta fue puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia, que determinará su situación jurídica.

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