Buscan a Yessenia y Yaresy Rodríguez Mir, Menores Desaparecidas en El Mante, Tamaulipas

Autoridades activaron un servicio social para localizar a Yessenia Elizabeth Rodríguez Mir y Yaresy Rodríguez Mir desaparecidas en El Mante, Tamaulipas.

Emiten Búsqueda Urgente de Yessenia y Yaresy Rodríguez Mir Menores Desaparecidas en El Mante

Autoridades del DIF El Mante emitieron un llamado urgente a la ciudadanía para ayudar en la localización de dos menores de edad reportadas como desaparecidas.

A través de la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adultos Mayores, se difundió un aviso de servicio social para encontrar a:

  • Yessenia Elizabeth Rodríguez Mir, de 13 años
  • Yaresy Rodríguez Mir, de 12 años

Hasta el momento, no se han proporcionado mayores detalles sobre las circunstancias de su desaparición, por lo que se solicita la colaboración de la población para aportar cualquier información que ayude a dar con su paradero.

DIF El Mante Pide Comunicarse Ante Cualquier Información de Menores Desaparecidas

Las autoridades ponen a disposición el número telefónico 831 161 7767, donde se puede reportar cualquier dato de manera inmediata.

Se pide compartir esta información para ampliar su alcance y contribuir a la pronta localización de las menores.

Información en desarrollo.

