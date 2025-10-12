Inicio Tamaulipas Destruyen 23 Vehículos con Blindaje Artesanal Ligados al Crimen Organizado en Tamaulipas

Destruyen 23 Vehículos con Blindaje Artesanal Ligados al Crimen Organizado en Tamaulipas

La FGR destruyó 23 vehículos tipo "monstruo" con blindaje artesanal en Tamaulipas. Las unidades estan relacionadas al crimen organizado.

Destruyen 23 Vehículos con Blindaje Artesanal Ligados al Crimen Organizado en Tamaulipas. Foto: FGJ

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Tamaulipas, en cumplimiento del Programa “Destino de Bienes y Objetos del Delito”, destruyó un total de 23 vehículos con blindaje artesanal de los denominados “monstruos”.
 
Los vehículos estaban relacionados con 21 expedientes, y fueron asegurados en diversas acciones en Tamaulipas, coordinadas por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), en colaboración con la Guardia Estatal, y presuntamente eran utilizados por miembros de grupos delictivos. 

En el evento se contó con la presencia del Ministerio Público Federal (MPF), quien coordinó la identificación y realizó las diligencias, así como de peritos oficiales y personal del Órgano Interno de Control (OIC) de la FGR, para verificar que el procedimiento se llevara a cabo en los términos de la norma aplicable.

