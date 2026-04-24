Fiscalía Investiga la Muerte de Fotógrafo del DIF Río Bravo en Vía Pública
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Un cuerpo fue localizado sin vida durante la madrugada de este viernes en un sector habitacional de Río Bravo, Tamaulipas.
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La madrugada de este viernes 24 de abril de 2026, un trabajador del Sistema DIF de Río Bravo fue encontrado sin vida en un fraccionamiento.
La víctima, identificada como Martín, presentaba lesiones en la cabeza y el caso es investigado como homicidio. Hasta el momento no hay detenidos y las autoridades continúan con las investigaciones.
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De manera preliminar, el caso es investigado como un hecho violento, por lo que peritos y agentes ministeriales realizaron las diligencias correspondientes, mientras continúan las indagatorias para esclarecer lo ocurrido y dar con posibles responsables.
Localizan Hombre Muerto en Reynosa
Una movilización de autoridades se registró en Reynosa debido al hallazgo de una persona del sexo masculino sin vida, la cual fue localizada a un costado de un centro comercial ubicado entre las calles avenida Zertuche y Praxedis Balboa de la colonia Hidalgo.
Elementos de la policía investigadora y de periciales llevaron a cabo el levantamiento de evidencia; el sujeto presentaba huellas de violencia y contaba con diversos tatuajes en su cuerpo.
El cuerpo fue trasladado al servicio médico forense, donde se practicará la necropsia de ley para determinar las causas del deceso.
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