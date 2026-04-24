Fiscalía Investiga la Muerte de Fotógrafo del DIF Río Bravo en Vía Pública

La madrugada de este viernes 24 de abril de 2026, un trabajador del Sistema DIF de Río Bravo fue encontrado sin vida en un fraccionamiento.

La víctima, identificada como Martín, presentaba lesiones en la cabeza y el caso es investigado como homicidio. Hasta el momento no hay detenidos y las autoridades continúan con las investigaciones.

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